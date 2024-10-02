حزب الله يحرق مستوطنات إسرائيلية بوابل صواريخ وفرق إطفاء تعمل على إخمادها

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، باندلاع حرائق في مستوطنات شمالي إسرائيل، إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله.

اندلاع حرائق في مستوطنات شمالي إسرائيل

وقالت القناة العبرية، إن الحرائق اندلعت فى مستوطنات شمالي إسرائيل، نتيجة إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية ورجال الإطفاء يعملون على إخمادها.

حزب الله يعلن قصف مستعمرة روش بينا برشقة صواريخ كبيرة

وأعلن حزب الله قبل قليل، في بيان رقم 27 اليوم، بأنه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (8:00) من مساء يوم تجمعًا لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا برشقة صاروخية كبيرة.