إطلاق دفعة صاروخية من جنوب ‎لبنان باتجاه إصبع الجليل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب ‎لبنان باتجاه إصبع الجليل.

اندلاع حرائق في مستوطنات شمالي إسرائيل

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء أمس، باندلاع حرائق في مستوطنات شمالي إسرائيل، إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله.

وقالت القناة العبرية، إن الحرائق اندلعت فى مستوطنات شمالي إسرائيل، نتيجة إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية ورجال الإطفاء يعملون على إخمادها.