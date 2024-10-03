النائب العام يلتقي أعضاء إدارة التفتيش القضائي
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بأعضاء إدارة التفتيش القضائي، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قادة النيابة العامة.
وفي مستهل اللقاء، ألقى السيد المستشار النائب العام كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لأعضاء إدارة التفتيش القضائي على ما بذلوه من مجهودات خلال العام القضائي المنصرم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل الفني والإداري بمختلف النيابات.
واستعرض المستشار مدير التفتيش القضائي، ما حققته الإدارة من نجاحاتٍ في مجالات التفتيش الفني والميداني، والتدريب والمرافعة، فضلًا عن دورها الفعال في تحقيق الارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة؛ بما يُسهم في حسن سير منظومة العدالة.
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