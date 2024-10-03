إسرائيل تقصف بيروت وضاحيتها الجنوبية (فيديو)

قال مصدر أمني لـ"رويترز" إن غارة إسرائيلية وقعت في ساعة مبكرة من صباح الخميس، على منطقة داخل حدود مدينة بيروت، قرب وسط المدينة.

وأكد شهود وسط العاصمة اللبنانية إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إن غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف تابعا للحزب "في قلب بيروت".

صور من داخل المبنى الذي استهدفته إسرائيل في الباشورة بالعاصمة اللبنانية بيروت#قناة_العربية pic.twitter.com/Rsymfr7wV3 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 2, 2024

كما شنت إسرائيل 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح الخميس، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت أن انفجارات ضخمة متتالية وقعت في المنطقة، فيما يعد ثالث استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني، في أقل من 24 ساعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ينفذ غارات على العاصمة اللبنانية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 46 شخصا وإصابة 85، الأربعاء، من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصا وإصابة 85".