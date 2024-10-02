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خارج الحدود

رسالة تحذير من خامنئى ومادة غامضة بيد الجاسوس، أسرار جديدة عن اغتيال حسن نصر الله

حسن نصرالله، فيتو
حسن نصرالله، فيتو

كشفت مصادر إيرانية، اليوم، إن مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، حذر الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، من تعرضه للاغتيال قبل الواقعة بأيام.

رسالة من المرشد الإيرانى تحذر حسن نصر الله من الاغتيال

ووفق وكالة "رويترز" قالت 3 مصادر إيرانية، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، وجه تحذيرات للأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله، من خطة إسرائيلية لاغتياله، قبل أيام من استشهاده وطالبه بالخروج من لبنان.

ولفتت مصادر "رويترز"، أنه عقب تفجيرات أجهز الاتصال اللاسلكية "البيجر"، أرسل المرشد الإيراني، مبعوثه إلى جنوب لبنان، نقل إلى حسن نصر الله، رسالة تحذير حول خطة إسرائيلية لاغتياله، وأشار فى رسالته إلى تقارير معلوماتية تفيد بنجاح تل أبيب فى تجنيد جواسيس داخل حزب الله وتخطط لقتله.

نيلفروشان حمل رسالة تحذير من خامنئى إلى حسن نصر الله 

اللافت، إنه وفق أحد المصادر المتحدثين للوكالة، فإن المبعوث كان القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان الذي كان مع نصر الله في مخبأه عندما استهدفته قنابل إسرائيلية ولقى مصرعه فى العملية.

خامنئي وحسن نصر الله، فيتو

وجاء تقرير تحذير إيران للشهيد حسن نصر الله، من تدبير عملية اغتياله، بعد يومين من تقرير عبري، يلمح لتورط عميل إيراني فى تسهيل اغتيال نصر الله.

تورط عميل إيرانى فى لصق مادة بيد حسن نصر الله 

وكانت القتاة الـ 14 العبرية، زعمت فى تقرير لها يوم 29 سبتمبر الماضى، إن رجلًا جاء من إيران إلى بيروت، والتقى حسن نصر الله، ولطخ يده عبر المصافحة بمادة خاصة ساعدت إسرائيل على تعقبه.

وقالت القناة العبرية حينها، إن هوية الرجل غير واضحة تمامًا، لكنه إما إيراني وإما لبناني، ولا يعرف ما المادة الغامضة التي أعطت المخابرات الإسرائيلية القدرة على تتبع مكان وجود حسن نصر الله بهذه الدقة.

فيما أوضحت صحيفة معاريف العبرية أيضا، إن المادة ساعدت بتحديد مكان حسن نصر الله ومعرفة وصوله لمقر اجتماع قادة حزب الله فى حارة حريك، بينما زعمت مصادر أخرى إن جاسوسا إيرانيا كان وراء المعلومة الذهبية قبل لحظة الاغتيال، بعدما أبلغ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بموعد اجتماع قادة حزب الله قبل ساعات من انعقاده.

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معلومات جديدة عن كيف تمكنت إسرائيل من اغتيال حسن نصر الله

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