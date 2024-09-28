مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني بلبنان

أكدت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي مقتل العميد عباس نيلفروشان، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة على مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية مساء أمس الجمعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مقر حزب الله في إحدى ضواحي بيروت، وكان هذا المقر يقع بين مبانٍ سكنية، واستخدمت قنابل خارقة للتحصينات لتدميره.

وزعم دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن هناك صواريخ كانت مخبأة تحت مبانٍ سكنية، تشكل تهديدًا، ليس فقط على الأسطول البحري الدولي، بل أيضًا على المنشآت الاستراتيجية الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية (NNA) أن ما لا يقل عن 11 غارة جوية استهدفت الضواحي الجنوبية للعاصمة بيروت، بالإضافة إلى مناطق عدة جنوب لبنان، بما فيها محيط مدينة صور.