الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية تكشف 3 سيناريوهات للحرب بعد اغتيال حسن نصر الله

منشآة نووية إيرانية،
منشآة نووية إيرانية، فيتو

مع تصاعد التوتر في المنطقة لا سيما عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسيطر على التحليلات روايات وسيناريوهات الردود والردود المضادة بين إسرائيل وإيران في حال قررت الأخيرة فعلا الرد بعد سلسلة من الضربات القاسية التي تلقاها ما يسمى "محور المقاومة" الذي تدعمه بشدة.

احتمالات الردود الإيرانية على اغتيال حسن نصر الله

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت إحرنوت" فإن احتمالات الردود الإيرانية على اغتيال حسن نصرالله ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران تنحصر في 3 احتمالات وتتمثل فى هجوم واسع النطاق على إسرائيل، وهو الأمر الذي حاول الإيرانيون تجربته وفشلوا فيه في إبريل، بينما الإحتمال الثانى ينحصر فى هجوم محدد ومؤلم، وهو الأمر الذي يحاول الإيرانيون القيام به منذ ستة أشهر، دون جدوى..، فى حين ظل الإحتمال الثالث هو القائم والمتمثل فى الصبر الاستراتيجي.

طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل

وتناول التقرير الاحتمالات الإسرائيلية المقبلة في خضم الصراع حيث تحدث عن إمكانية إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربة استباقية على المنشآت النووية الإيرانية.

ولكن يقول التقرير إن الهجوم على إيران من شأنه أن يمنح الشرعية الدولية للنظام الإيراني للمضي قدمًا في تصنيع القنبلة النووية.

ويضيف أن المواجهة مع إيران بشكل مباشر قد تستغرق سنوات وليست سهلة، فالإيرانيون يتحلون بالصبر، وحماس وحزب الله ضعيفان ولكنهما ما زالا موجودين ويشكلان تهديدا عسكريا على إسرائيل.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة العدوان، ولا داعي لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية".

إسرائيل يمكنها أن تصل إلى أبعد مدى

كما شدد على أن إيران لن تترك أيا من "الأعمال الإجرامية" لإسرائيل تمضي من دون رد.

من جانبه، أكد رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، الأحد، أن إسرائيل يمكنها أن تصل إلى أبعد مدى وهي مستمرة في محاصرة إيران، وذلك بعد شن غارات جوية على مناطق عدة من الحديدة في اليمن.

وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران حال شن هجوم عسكري ضد إسرائيل

إيران وروسيا يعلنان رفع مستوى التعاون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله حسن نصر الله اغتيال حسن نصرالله حماس إسماعيل هنية إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية لبنان

مواد متعلقة

نتنياهو: تغيير النظام في إيران سيحدث أسرع بكثير مما يعتقد الناس

وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران حال شن هجوم عسكري ضد إسرائيل

إيران وروسيا يعلنان رفع مستوى التعاون

أول تحرك خارجي بعد اغتيال نصر الله، رئيس إيران يزور قطر اليوم

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

الأكثر قراءة

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

إحالة 12 مشروع قانون و18 اتفاقية دولية للجان المختصة بأولى جلسات النواب

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

تعرف على 17 مشروع قانون سحبتها الحكومة من مجلس النواب

اندلاع حريق وحدوث إصابات، سقوط صاروخ مباشر في شمال تل أبيب

مصادر: هالة السعيد ومعيط أبرز المرشحين لخلافة محمود محيي الدين بصندوق النقد

منوعات

المزيد

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

بكام سعر الأرز اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية