الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مارك 84، أمريكا تكشف عن نوع السلاح المستخدم في اغتيال نصر الله

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

كشف عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، تفاصيل ما قال إنها قنبلة اغتالت أمين عام حزب الله حسن نصر الله بها، وهو أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.

 نوع السلاح المستخدم في هجوم حزب الله 

وبين مارك كيلي، رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن القنبلة  التي كانت موجهة أمريكية الصنع.

وأضاف كيلي خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي)، أن إسرائيل استخدمت القنبلة (مارك 84) زنة ألفي رطل (900 كيلو جرام).

وتابع كيلي: "نرصد تزايد استخدام الذخائر الموجهة، ذخائر الهجوم المباشر المشترك، ونواصل توفير هذه الأسلحة، تلك القنبلة التي تزن ألفي رطل، واستخدمت لتصفية نصر الله، هي قنبلة من طراز مارك 84".

وتُحول ذخائر الهجوم المباشر المشترك القنابل العادية غير الموجهة إلى أسلحة موجهة، باستخدام أجنحة ونظام توجيه يعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس).

اغتيال عدد من كبار قادة  حزب الله

وأدى القصف الإسرائيلي المكثف، على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى  اغتيال عدد من كبار قادة  حزب الله، بمن فيهم الأمين العام للتنظيم حسن نصر الله، إلى جانب اغتيال مسؤولين إيرانيين تواجدوا في.

وتعهدت إسرائيل بمواصلة الهجوم، وتقول إنها تريد أن تجعل مناطقها الشمالية آمنة مرة أخرى للسكان الذين أجبروا على الفرار بسبب هجمات "حزب الله" الصاروخية.

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالمدفعية ويحقق إصابات

11 معلومة عن علي كركي الرجل الأخطر في حزب الله

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أمين عام حزب الله حسن نصر الله امين عام حزب الله هجوم حزب الله هجمات حزب الله مارك 84

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالمدفعية ويحقق إصابات

أنباء عن اغتيال مسئول بـ حزب الله في الغارة على منطقة الكولا ببيروت (فيديو)

هل اتخذ حزب الله قرارا بتعيين زعيم جديد بعد حسن نصر الله؟ خبير يرد

البيت الأبيض يكشف موقف واشنطن من حرب شاملة مع حزب الله وإيران

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

النيابة تحقق مع المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

أول ظهور لمسؤول بحزب الله بعد اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يلقي كلمة اليوم

كيف يتعامل كولر مع غياب محمد هاني عن تشكيلة الأهلي؟

السكة الحديد: السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بركوب القطارات دون حجز

التعليم تكشف حقيقة إلغاء الأحياء للصف الثاني الثانوي

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

منوعات

المزيد

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

ظاهرة نادرة تحدث مرة كل 80 ألف عام، "مذنب القرن" يظهر فوق كوكب الأرض

محاكمة مارين لوبان اليوم الإثنين في باريس

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القيد بشروط.. نقابة المهندسين تحسم الجدل حول قيد خريجي المعاهد الهندسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية