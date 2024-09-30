مارك 84، أمريكا تكشف عن نوع السلاح المستخدم في اغتيال نصر الله

كشف عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، تفاصيل ما قال إنها قنبلة اغتالت أمين عام حزب الله حسن نصر الله بها، وهو أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.

نوع السلاح المستخدم في هجوم حزب الله

وبين مارك كيلي، رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن القنبلة التي كانت موجهة أمريكية الصنع.

وأضاف كيلي خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي)، أن إسرائيل استخدمت القنبلة (مارك 84) زنة ألفي رطل (900 كيلو جرام).

״אנחנו נגיע לכל אחד ולכל מקום״: מטוסי חיל האוויר בחיסול חסן נסראללה ומפקדת חיזבאללה בלבנון: pic.twitter.com/vfWmk7X3cc — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 28, 2024

وتابع كيلي: "نرصد تزايد استخدام الذخائر الموجهة، ذخائر الهجوم المباشر المشترك، ونواصل توفير هذه الأسلحة، تلك القنبلة التي تزن ألفي رطل، واستخدمت لتصفية نصر الله، هي قنبلة من طراز مارك 84".

وتُحول ذخائر الهجوم المباشر المشترك القنابل العادية غير الموجهة إلى أسلحة موجهة، باستخدام أجنحة ونظام توجيه يعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس).

اغتيال عدد من كبار قادة حزب الله

وأدى القصف الإسرائيلي المكثف، على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى اغتيال عدد من كبار قادة حزب الله، بمن فيهم الأمين العام للتنظيم حسن نصر الله، إلى جانب اغتيال مسؤولين إيرانيين تواجدوا في.

وتعهدت إسرائيل بمواصلة الهجوم، وتقول إنها تريد أن تجعل مناطقها الشمالية آمنة مرة أخرى للسكان الذين أجبروا على الفرار بسبب هجمات "حزب الله" الصاروخية.