قائد الحرس الثوري: اغتيال حسن نصر الله يحدث تحولا تاريخيا في العالم الإسلامي

قال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني: إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والعميد نيلفروشان يحدث تغييرا وتحولا تاريخيا في العالم الإسلامي.

تهديد قائد الحرس الثوري الإيراني بعد اغتيال حسن نصر الله

وأضاف وفقا لتصريحات إعلامية: دماء حسن نصر الله والعميد نيلفروشان غالية جدا ونواصل طريق هؤلاء الشهداء.

خليفة حسن نصر الله



وأفادت مصادر لشبكة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأحد، بأن مجلس شورى حزب الله يختار هاشم صفي الدين أمينا عاما.