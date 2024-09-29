الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

قائد الحرس الثوري: اغتيال حسن نصر الله يحدث تحولا تاريخيا في العالم الإسلامي

قائد الحرس الثوري
قائد الحرس الثوري الإيراني، فيتو

قال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني: إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والعميد نيلفروشان يحدث تغييرا وتحولا تاريخيا في العالم الإسلامي.

 

تهديد قائد الحرس الثوري الإيراني بعد اغتيال حسن نصر الله

وأضاف وفقا لتصريحات إعلامية: دماء حسن نصر الله والعميد نيلفروشان غالية جدا ونواصل طريق هؤلاء الشهداء.

 

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العربية: مجلس شورى حزب الله يختار هاشم صفي الدين أمينا عاما

 

خليفة حسن نصر الله


وأفادت مصادر لشبكة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأحد، بأن مجلس شورى حزب الله يختار هاشم صفي الدين أمينا عاما.

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قائد الحرس الثوري الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي حسن نصر الله حزب الله

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