تعيين إسماعيل بقائي متحدثا للخارجية الإيرانية بدلا من ناصر كنعاني
أصدر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم، قرارا بتعيين الدبلوماسي إسماعيل بقائي متحدثا باسم الخارجية، بديلا عن المتحدث السابق ناصر كنعاني.
تعيين إسماعيل بقائي متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية
وحسب وكالة مهر الإيرانية، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، أصدر اليوم، قرارا بتعيين الدبلوماسي إسماعيل بقائي، متحدثا باسم الخارجية، بديلا عن المتحدث السابق ناصر كنعاني.
وشغل إسماعيل بقائي، عددا من المناصب في وزارة الخارجية الايرانية، بما في ذلك مساعدا لوزير الخارجية، وسفير ومبعوث إيران الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف خلال الاعوام 2018 الى 2022م.
الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل برد أقوى وأشد
من جهة أخري، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم، إن بلاده سترد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا، فى إشارة إلى عملية إطلاق الصواريخ الإيرانية على الأراضى المحتلة أمس.
وتابع الرئيس الإيراني، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمير تميم، فى العاصمة القطرية "الدوحة"، مساء اليوم، إن أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعا ونحن لا نتطلع للحرب ولكن نتطلع للسلام والهدوء.
وتابع الرئيس الإيراني، طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات، وإسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات بغزة، وتابع بزشكيان، نتطلع للسلام والهدوء وإسرائيل تجبرنا على ردود فعلنا.
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