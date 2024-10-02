الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الإيراني يكشف من قطر كواليس جديدة عن الضربة الصاروخية ضد إسرائيل

أمير قطر والرئيس
أمير قطر والرئيس الإيراني، فيتو

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم، إن بلاده سترد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا، فى إشارة إلى عملية إطلاق الصواريخ الإيرانية على الأراضى المحتلة أمس.

الرئيس الإيراني يهدد إسرائيل ويكشف سبب الهجمة الصاروخية

وتابع الرئيس الإيراني، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمير تميم، فى العاصمة القطرية "الدوحة"، مساء اليوم، إن أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعا، ونحن لا نتطلع للحرب ولكن نتطلع للسلام والهدوء.

وتابع الرئيس الإيراني، طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات، وإسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات بغزة، وتابع بزشكيان، نتطلع للسلام والهدوء وإسرائيل تجبرنا على ردود فعلنا

وأشاد مسعود بزشكيان، بالدور القطري الذي وصفه بـ مهم لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية.

أمير قطر يقيم مراسم استقبال رسمية فى الدوحة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وأقام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان.

وافادت وكالة مهر للانباء، انه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، استقبل مساء اليوم الأربعاء، في الديوان الأميري بدولة قطر، الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، الذي يزور الدوحة على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى.

وعقد أمير قطر والرئيس الإيراني محادثات ثنائية بحضور وفدي البلدين، وعقد الطرفان جلسة مباحثات مغلقة، قبل الظهور فى المؤتمر الصحفى المشترك.

كما شهد اللقاء التوقيع على اتفاقات للتعاون الثنائي بين إيران وقطر، شملت أهم مذكرات التعاون مجال الصحة والتجارة الحية والخطة التنفيذية للتعاون الثقافي.

الرئيس الإيراني يكشف خداع أمريكا والغرب لبلاده بعد اغتيال إسماعيل هنية

البرلمان الإيراني يمنع تولي "سني" منصب نائب الرئيس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأمير تميم أمير قطر بزشكيان الدوحة إسرائيل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

مواد متعلقة

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

الحرس الثوري: الهجوم على إسرائيل ردا على استشهاد هنية ونصر الله

الأكثر قراءة

أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

شروط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (مستند)

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

إسعاد يونس تتحدث لأول مرة عن موعد اعتزالها

خبير اقتصادي: ارتفاعات مرتقبة في أسعار الذهب والنفط خلال الأيام المقبلة

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

الرئيس الإيراني يكشف من قطر كواليس جديدة عن الضربة الصاروخية ضد إسرائيل

منوعات

المزيد

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

كيف تبخر "داعش" وهرب من المواجهة بين إسرائيل ومحور المقاومة؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعداء

معنى غساقا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة النبأ

"كل معروف صدقة"، الأزهر يوضح أنواع صدقة التطوع

المزيد
الجريدة الرسمية