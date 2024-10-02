الرئيس الإيراني يكشف من قطر كواليس جديدة عن الضربة الصاروخية ضد إسرائيل

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم، إن بلاده سترد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا، فى إشارة إلى عملية إطلاق الصواريخ الإيرانية على الأراضى المحتلة أمس.

الرئيس الإيراني يهدد إسرائيل ويكشف سبب الهجمة الصاروخية

وتابع الرئيس الإيراني، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمير تميم، فى العاصمة القطرية "الدوحة"، مساء اليوم، إن أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعا، ونحن لا نتطلع للحرب ولكن نتطلع للسلام والهدوء.

وتابع الرئيس الإيراني، طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات، وإسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات بغزة، وتابع بزشكيان، نتطلع للسلام والهدوء وإسرائيل تجبرنا على ردود فعلنا

وأشاد مسعود بزشكيان، بالدور القطري الذي وصفه بـ مهم لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية.

أمير قطر يقيم مراسم استقبال رسمية فى الدوحة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وأقام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان.

وافادت وكالة مهر للانباء، انه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، استقبل مساء اليوم الأربعاء، في الديوان الأميري بدولة قطر، الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، الذي يزور الدوحة على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى.

وعقد أمير قطر والرئيس الإيراني محادثات ثنائية بحضور وفدي البلدين، وعقد الطرفان جلسة مباحثات مغلقة، قبل الظهور فى المؤتمر الصحفى المشترك.

كما شهد اللقاء التوقيع على اتفاقات للتعاون الثنائي بين إيران وقطر، شملت أهم مذكرات التعاون مجال الصحة والتجارة الحية والخطة التنفيذية للتعاون الثقافي.