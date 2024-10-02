الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: لن نقف مكتوفي الأيدي وردنا علي إيران سيكون حاسمًا

جلعاد أردان، فيتو
جلعاد أردان، فيتو

 قال جلعاد أردان مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: إن إيران أطلقت 181 صاروخا باليستيا علي إسرائيل.

 الرد الإسرائيلي على إيران سيكون حاسما

وشدد ممثل إسرائيل بالأمم المتحدة، أن بلاده لن تقف مكتوفة  الأيدي أمام اعتداءات إيران

 وقال ممثل إسرائيل بالأمم المتحدة إن الرد الإسرائيلي على إيران سيكون حاسما.

 الهجوم الصاروخي على إسرائيل

وكان  الحرس الثوري الإيراني قال إن الهجوم الصاروخي على إسرائيل يأتي ردًا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي وزعيم حركة حماس إسماعيل هنية في يوليو.

وقال في بيان نشرته وكالة "فارس" للأنباء إنه استهدف قلب إسرائيل ردًا على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصرالله وقائد فيلق القدس الإيراني في لبنان، عباس نيلفورشان الذي قتل بالغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مع نصرالله.

جاء ذلك بعدما كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، بوقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريبًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم بشكل نشط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم، وفق رويترز.

كما شدد على أن أي هجوم عسكري مباشر على إسرائيل من جانب إيران من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على طهران.

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

إيران تمدد إلغاء الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إيران الأمم المتحدة صواريخ باليستية جلعاد اردان الولايات المتحدة

مواد متعلقة

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

إيران تمدد إلغاء الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد

السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الصراع بين إيران وإسرائيل.. أبرزها نشوب حرب إقليمية شاملة.. وهذه أبرز خيارت تل أبيب للرد على هجوم طهران

وزير خارجية إيران: التحرك ضد إسرائيل انتهى ما لم تستدع إسرائيل مزيدا من الرد

الأكثر قراءة

لبنان مش نزهة، إعلامي أمريكي يسخر من إنسحاب الاحتلال سريعًا من الضاحية الجنوبية

أول رد من حقوق المنوفية على واقعة الأستاذ الجامعى مع الطلاب

حقوق المنوفية: رفع اسم صاحب واقعة التحدث بشكل غير لائق من التدريس للطلاب

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق

محامي ضحية أحمد فتوح: قبول العزاء لا يعني الصلح والأسرة ستتخذ قرارًا خلال الساعات القادمة

المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يبذلون جهودا مضنية لمجابهة التحديات الراهنة

منوعات

المزيد

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"كل معروف صدقة"، الأزهر يوضح أنواع صدقة التطوع

تفسير رؤية زوجة الأب في المنام وعلاقتها بسماع أخبار محزنة

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية