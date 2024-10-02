مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: لن نقف مكتوفي الأيدي وردنا علي إيران سيكون حاسمًا

قال جلعاد أردان مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: إن إيران أطلقت 181 صاروخا باليستيا علي إسرائيل.

الرد الإسرائيلي على إيران سيكون حاسما

وشدد ممثل إسرائيل بالأمم المتحدة، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات إيران

وقال ممثل إسرائيل بالأمم المتحدة إن الرد الإسرائيلي على إيران سيكون حاسما.

الهجوم الصاروخي على إسرائيل

وكان الحرس الثوري الإيراني قال إن الهجوم الصاروخي على إسرائيل يأتي ردًا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي وزعيم حركة حماس إسماعيل هنية في يوليو.

وقال في بيان نشرته وكالة "فارس" للأنباء إنه استهدف قلب إسرائيل ردًا على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصرالله وقائد فيلق القدس الإيراني في لبنان، عباس نيلفورشان الذي قتل بالغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مع نصرالله.

جاء ذلك بعدما كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، بوقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريبًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم بشكل نشط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم، وفق رويترز.

كما شدد على أن أي هجوم عسكري مباشر على إسرائيل من جانب إيران من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على طهران.