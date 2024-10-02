الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الإيرانية: سنرد بقوة على أي طرف ثالث يدعم إسرائيل ضدنا

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، من أن طهران سترد بشدة على أي طرف ثالث يدعم إسرائيل في أي هجوم ضد بلاده.


إيران تهدد الدول التي تدعم إسرائيل 

وقال عباس عراقجي، إن الهجوم على أهداف أمنية وعسكرية في إسرائيل أمس كان ناجحا للغاية".


ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنه إذا ارتكبت إسرائيل أو داعموها أخطاء استراتيجية سيكون الرد أكثر تدميرا

وذكرت القناة 12 العبرية في تقرير  اليوم الأربعاء، أن 100 منزل على الأقل بمدينة هود هشارون وسط إسرائيل تضررت بسبب الهجوم الإيراني.

أضرار الهجوم الإيراني على إسرائيل 

وشنت إيران هجوما صاروخيا عنيفا على إسرائيل، أمس الثلاثاء، استخدمت فيه عشرات الصواريخ البالستية بعيدة المدى والتى اخترقت أجواء دولة الاحتلال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إيران إسرائيل الهجوم الإيراني على إسرائيل

مواد متعلقة

أخبار مصر: زيادة سعر دواء شهير، كيف أنقذت 3 دول كبرى إسرائيل، مفاجأة بقائمة الفراعنة لمواجهة موريتانيا، قفزة للذهب بعد هجوم إيران

إيران تكشف عدد الصواريخ التي أطلقتها على إسرائيل

هاريس: إيران قوة مزعزعة للاستقرار وسأعمل على ضمان قدرة إسرائيل

الأكثر قراءة

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

سيدة أجنبية تقفز من ميكروباص بعد محاولة السائق التحرش بها

محمد رمضان يظهر "العين الحمراء" للاعبي الأهلي.. عقوبات مالية مليونية.. إبرام صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي.. وقرار مهم مع محمد الشناوي

بعد استهدافها للبنان واليمن، أستاذ باليابان يكشف سر صعوبة رصد الطائرات المخفية

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا والقناة الناقلة

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

حقيقة تعديل محمد رمضان لائحة الأهلي وتغليظ العقوبات على اللاعبين

منوعات

المزيد

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ستارلينك النظام الأخطر في العالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية