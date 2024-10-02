الخارجية الإيرانية: سنرد بقوة على أي طرف ثالث يدعم إسرائيل ضدنا

حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، من أن طهران سترد بشدة على أي طرف ثالث يدعم إسرائيل في أي هجوم ضد بلاده.



إيران تهدد الدول التي تدعم إسرائيل

وقال عباس عراقجي، إن الهجوم على أهداف أمنية وعسكرية في إسرائيل أمس كان ناجحا للغاية".



ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنه إذا ارتكبت إسرائيل أو داعموها أخطاء استراتيجية سيكون الرد أكثر تدميرا

وذكرت القناة 12 العبرية في تقرير اليوم الأربعاء، أن 100 منزل على الأقل بمدينة هود هشارون وسط إسرائيل تضررت بسبب الهجوم الإيراني.

أضرار الهجوم الإيراني على إسرائيل

وشنت إيران هجوما صاروخيا عنيفا على إسرائيل، أمس الثلاثاء، استخدمت فيه عشرات الصواريخ البالستية بعيدة المدى والتى اخترقت أجواء دولة الاحتلال.

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