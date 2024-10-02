الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

مدفعية الاحتلال تجدد
مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

جددت مدفعية  جيش الاحتلال قصفها لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفاد  المركز الفلسطيني للإعلام.

وقبل وقت سابق أعلنت كتائب القسام، استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين ودبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس.

وقالت القسام في بيان إنه "خلال كمين مركب، تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين ودبابة ميركافاة وجرافتين عسكريتين من نوع D9 بالعبوات وقذائف الياسين 105 وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

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إسرائيل المركز الفلسطيني للاعلام شرق مدينة غزة قذائف الياسين 105 فلسطين

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