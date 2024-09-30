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خارج الحدود

القسام تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين ودبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام اليوم الاثنين، استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين ودبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس.

وقالت القسام في بيان إنه "خلال كمين مركب، تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين ودبابة ميركافاة وجرافتين عسكريتين من نوع D9 بالعبوات وقذائف الياسين 105 وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

 

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القسام خان يونس حزب الله

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