الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إيران تكشف عدد الصواريخ التي أطلقتها على إسرائيل

صواريخ إيرانية، فيتو
صواريخ إيرانية، فيتو

أعلن التلفزيون الرسمي في إيران، صباح الأربعاء، أن طهران أطلقت 200 صاروخ، في هجومها على إسرائيل، الثلاثاء.

وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخًا بالستيًا على إسرائيل.

وقالت إيران في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء إن هجومها الصاروخي على إسرائيل "انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى"، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على الهجوم مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقًا.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس": "عمليتنا انتهت ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الرد. وفي هذا التصور سيكون ردنا أشد وأقوى".

وقالت واشنطن إنها ستعمل مع حليفتها إسرائيل للتأكد من أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" بسبب الهجوم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن الشرق الأوسط، الأربعاء، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

في غضون ذلك، جددت إسرائيل في وقت مبكر من صباح الأربعاء قصفها للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني، بثلاث ضربات على الأقل لما قالت إنها أهداف تابعة للجماعة.

وأصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة للمنطقة، التي أصبحت خالية إلى حد بعيد بعد ضربات عنيفة على مدى أيام، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أجزاء من الضاحية.

 

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