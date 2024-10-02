تفاصيل تحقيقات النيابة مع عاطل متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.. أنشأ شركة توظيف أموال وهمية.. و15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

أمرت النيابة العامة باستدعاء ضحايا عاطل متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال ممارسته نشاطا إجراميا بالنصب والتزوير في القاهرة.

المتهم أنشأ شركة وهمية



واعترف المتهم انه من أجل مزاولة نشاطه الإجرامي، أنشأ شركة وهمية لتوظيف الأموال متخصصة في الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه في أنشطة مشروعة.

وأضاف المتهم أنه زاول نشاط توظيف الأموال، كما قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، وذلك من خلال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.

المتهم جمع 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

البداية كانت عندما تلقت مباحث الأموال العامة عدة بلاغات تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين تجاوزت مجتمعة 15 مليون جنيه عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكه، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف المتهم انه أنشأ شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج، والاستيلاء منهم علـى مبالغ مالية.

وكشف المتهم أن له شركاء يساعدونه في ممارسة نشاطه الإجرامى وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي والرد علي العملاء والتواصل معهم.

وأوضح المتهم أن الأموال التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي وضعها في شركات عقارات، كما اشتري 4 شقق سكنية في عقارات بمناطق مختلفة، وسيارتين ووضع جزء من المبلغ في أحد البنوك باسم زوجته لإبعاد الشبهات عنه.

وأوضح المتهم انه كان يتقاضى مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه من كل شخص، وكان يتقابل معهم في مكان عام وليس في مقر الشركة الوهمية التي ليس لها عنوان معلوم.



العقوبة المتوقعة علي المتهم

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

عقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أن: يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:



1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.



2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.



3- إذا تعدد الجناة، أو مرتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.



4- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.



5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.



6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.



7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.



8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.



9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.