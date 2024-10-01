الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع شابين في حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بالتجمع الأول

إسعاف في حادث، فيتو
إسعاف في حادث، فيتو

لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بمنطقة التجمع الأول.

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تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بالحادث.

 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وفاة شاب وإصابة الآخر وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

 وتم التحفظ على سائق السيارة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

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