تشريح جثة شخص لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار بعين شمس

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع بعين شمس عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان الأسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقي قسم شرطة عين شمس إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة بشارع محمود النواوي، علي الفور انتقل قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن أحد الأشخاص سقط من الطابق السابع وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.



تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.