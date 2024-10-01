الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

السجن المؤبد لعاطل متهم بقتل طالب في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل طالب تدخل لفض مشاجرة نشبت بين المتهم ومسن في منطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ع. ف عاطل قتل المجني عليه ح. م طالب أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين الأول وجار المجني عليه.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهم قتل المجني عليه، وحيازة سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيًّا.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بمقتل طالب أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين مسن وعاطل بدائرة قسم شرطة السلام، وقام الأهالي بالتحفظ على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات مع المتهم.

 

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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