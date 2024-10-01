الحبس عامين للمتهمين بقتل عامل الدليفري ووضعهم تحت المراقبة سنتين

عاقبت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المتهمين خليجي الجنسية في المشاجرة مع سائق تاكسي والتسبب في وفاة سائق الدليفري بالحبس لمدة سنتين، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عامين وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني تعويض مؤقت وحبس المتهم الثاني 6 أشهر وغرامة مالية ودفع قيمة التلفيات، وذلك في واقعة التعدي على سائق تاكسي وضرب أفضى للموت لعامل دليفري بمنطقة سموحة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

ترجع الواقعة في القضية رقم 17166 لسنة 2024 جنح سيدي جابر، بتلقى قسم شرطة سيدى جابر إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث دهس ومصاب فى منطقة سموحة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود شاب فى العقد الثانى من العمر يدعى" أ.س" مصاب بإصابات عديدة ولا يمكن استجوابه، وجرى نقله إلى مستشفى خاص تحت تصرف النيابة العامة وتوفى متأثر بإصابته.

سؤال شهود العيان

وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلى سيارة ملاكى وبين سائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق السيارة الملاكى بسرعة اصطدم بعامل دليفرى الذى تعلق بالسيارة، إلا أن قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة أمتار.

وأضاف الشهود، أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بجانبه وآخرين رفضا التوقف معرضين حياة العامل للخطر إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السيارة وإجبار قائدها على التوقف وتبين أنهم خليجي الجنسية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التى أصدرت قرارها بحالة أوراق القضية للمحكمة المختصة.