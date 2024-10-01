الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عقارات

أمين غنيم يتفقد معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الكهرباء الجديدة بحدائق أكتوبر

مسؤولو الاسكان
مسؤولو الاسكان

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن،  موقف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس مصطفى كامل، معاون نائب رئيس الهيئة. 
وخلال الزيارة، تم عقد اجتماع بمقر جهاز المدينة لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمدينة، وعلى رأسها مشروعات المرافق والبنية التحتية، واستعراض نسب التنفيذ وأبرز التحديات والحلول، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لتلك المشروعات. 
ثم تفقد مسئولو الإسكان، مشروع تنفيذ خط انحدار الواحات لخدمة مناطق الداون تاون بمرفق الصرف الصحي، واستيعاب المياه الزائدة في فترة سقوط الأمطار في هذه المنطقة.
وتفقد  المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الكهرباء الجديدة الجاري تنفيذها بجوار منطقة ابني بيتك 7، والمقابر (جهد 22/66 ك.ف. بقدرة 80 م.ف.أ) بمدة تنفيذ قدرها 12 شهرًا، حيث تم تفقد المباني ومكونات المشروع ونسب الإنجاز.
وأشار المهندس محمد عبدالله، إلى ان مشروع محطة الكهرباء الجديدة يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وتحسين قدراتها لتلبية الأحمال الحالية والمستقبلية للمدينة. 
وقال تخدم محطة المحولات مشاريع الإسكان الكبرى بالمدينة، مثل مشروع 309 عمارات، مشروع 607 عمارات، "سكن لكل المصريين"، مشروع 810 عمارات "سكن مصر"، منطقة 390 فدانا، ومنطقة "ابني بيتك 7".
و تفقد نائب رئيس الهيئة، أعمال تأهيل الطرق والزراعة بالمناطق المحيطة بمشروع ابني بيتك 7، وسكن مصر الداون تاون، و"سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل".
وفي نهاية الجولة، شدد نائب رئيس الهيئة، على الالتزام بالمواصفات الهندسية وأصول الصناعة والجدول الزمني لكل مشروعات المرافق والبنية التحتية بالمدينة، وسرعة إنهاء أي معوقات قد تطرأ وقت التنفيذ.

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