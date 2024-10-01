الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ينظم أنشطة توعوية في إطار مبادرة "بداية جديدة"

مبادرة بداية
مبادرة بداية

نظمت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، سلسلة من الأنشطة التوعوية والمجتمعية المتنوعة في إطار المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث أشار المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، إلى تعزيز أطر التعاون مع كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق أهداف المبادرة.

وأوضح المهندس عادل حسن، أن فريق التوعية بالشركة، نفذ بالتعاون مع إدارتي الوعى المائى بوزارة الموارد المائية والرى، والتوعية ومأمونية المياه بالشركة القابضة للمياه، ندوات توعوية، شارك فيها أئمة أوقاف القاهرة، حيث تم خلالها إلقاء الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، فضلًا عن التعريف بأهداف حملة "على القد" التي أطلقتها وزارة الموارد المائية والري.

ولفت رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى أن التعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي، شهد تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية، بجمعيتي: دار الضيافة، والقدس بإدارة المعادي للشئون الإجتماعية، موضحًا إلقاء ندوات توعوية للحث على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وكذا أنشطة تفاعلية لذوي الهمم، وتوزيع بروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

وفي سياقٍ متصل، استقبلت محطة البركة لمعالجة الصرف الصحي، وفدًا من وعظ الأزهر الشريف، في إطار الزيارات الميدانية التي تستقبلها شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

وتناولت الزيارة جولة تعريفية بالمحطة، وشرحًا تفصيليًا عن مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، والجهود التي تبذلها الدولة في سبيل توفير صرف صحي آمن، وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، وإلقاء الضوء على أهمية المبادرة الرئاسية"بداية جديدة" في بناء الإنسان المصري، والدور المتميز للوعاظ في تعزيز ونشر ثقافة الوعي المائي.

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