الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد الحي السكني الثالث وأعمال الطرق ومناطق الخدمات

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

أجرى المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، جولة تفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الثالث ( R3  ) بالمجاورات ( D/3 / D8  )، وكذا طريق التسعين الشمالي وكذا طريق 1، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المهندس أحمد محمد عبدالرازق، في جولته، أعمال تنسيق الموقع، والصيانة الجارية لشبكات الصرف الصحي، والمياه، والإنترلوك، موجهًا بالاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير والحفاظ على الصورة الحضارية للمشروعات.

كما تفقد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومرافقوه، مناطق الخدمات المختلفة من مدارس وقسم الشرطة ووحدة الإطفاء، وذلك للاطمئنان على سير الأعمال المنفذة، وكذا متابعة أعمال الصيانات الدورية للمجاورات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسكان الحي السكني الثالث R3 الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية

الأكثر قراءة

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

البقاء للأحسن، ساويرس يوجه رسالة لمنتقدي رجل الأعمال السوري باسل سماقية

موعد مغادرة السودانيين شارع فيصل.. هل تعيد معركة الخرطوم النازحين إلى أراضيهم؟ (فيديوجراف)

الطماطم تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

السيسي: لا أحد فوق القانون

حفل فاطمة سعيد بالبحرين، يفجر الملفات المسكوت عنها في دار الأوبرا

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

الأهلي، لجنة التخطيط تقترح ضم مهاجم فلسطيني قبل إغلاق باب القيد

منوعات

المزيد

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر في الأسواق

الطماطم تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

صيد ثمين اغتالته إسرائيل مع حسن نصر.. رجل خامنئي الغامض ضحية عملية الضاحية الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر قلة البركة في زماننا

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية