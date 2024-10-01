النيابة تأمر بسرعة ضبط سائق متهم بدهس شاب في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس شخص في حادث سير أثناء عبوره الطريق أعلى مطلع كوبري 4 ونصف.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري 4 ونصف، ووجود متوفى.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أنه أثناء عبور شخص يبلغ من العمر 40 سنة طريق المشاة صدمته سيارة ملاكى مسرعة ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.



تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات