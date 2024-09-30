النيابة تطلب التحريات حول مصرع شخص في حادث بمدينة نصر
صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث سير أثناء عبوره الطريق أعلى مطلع كوبري 4 ونصف، وكلفت بسرعة إجراء التحريات.
كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري 4 ونصف، ووجود متوفى.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أنه أثناء عبور شخص يبلغ من العمر 40 سنة طريق المشاة صدمته سيارة ملاكى مسرعة ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.
تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.