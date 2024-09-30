الإثنين 30 سبتمبر 2024
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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول مصرع شخص في حادث بمدينة نصر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث سير أثناء عبوره الطريق أعلى مطلع كوبري 4 ونصف، وكلفت بسرعة إجراء التحريات. 


كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة  تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري 4 ونصف، ووجود متوفى.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أنه أثناء عبور شخص يبلغ من العمر 40 سنة طريق المشاة صدمته سيارة ملاكى مسرعة ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته. 
تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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