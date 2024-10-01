ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ 1745 شهيدا

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في لبنان إلى 1745 شهيدا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان إخلاءها، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

الاحتلال يطالب بلدات لبنانية بسرعة إخلائها

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الثلاثاء، قد زعم في وقت سابق أن معارك عنيفة تدور مع حزب الله في جنوب لبنان.

وفي سياق آخر قال مصدر أمني إسرائيلي، إنه لم يتم تسجيل أي اشتباكات مع حزب الله في العملية البرية جنوبي لبنان.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة رويترز للأنباء إن "العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان محدودة، وعملية أوسع نطاقا تشمل بيروت ليست على جدول الأعمال".

وبحسب المصدر، فإنه "حتى الآن لم تقع أي اشتباكات مباشرة مع حزب الله في جنوب لبنان".

ورفض المصدر الكشف عن مدى العمق الذي ستتوغل فيه القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، لكنه أشار إلى أن ذلك سيكون "على مسافة قريبة".