جالانت يطلع نظيره الأمريكي على العملية البرية في لبنان

اطلع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن على العملية البرية في لبنان.

وقبل سابق زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن هدف إسرائيل في لبنان هو إعادة سكان الشمال، مدعيًا أن إسرائيل ستٌفعل لأجل ذلك قواتها برا وبحرا وجوا".

ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، وذلك عقب الإعلان عن العمليات البرية الإسرائيلية المحددة في المنطقة.

التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني

وزعم جيش الاحتلال في بيان: "يدور في منطقة جنوب لبنان قتالا عنيفا حيث يستغل خلاله عناصر حزب الله البيئة المدنية والسكان دروعا بشرية لشن الهجمات، من أجل سلامتكم الشخصية نطالبكم بعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني".

وأَضاف: "هذا الإنذار ساري المفعول حتى إشعار آخر".

مستهدفة في جنوب لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الفرقة 98 بدأت عمليات مستهدفة في جنوب لبنان.

وتابع الجيش في بيان: "في الأسابيع الأخيرة، استعد جنود الفرقة 98، بمن فيهم جنود من المظليين والكوماندوز واللواء السابع، لعمليات محدودة ومحلية ومستهدفة في جنوب لبنان بدأت الليلة الماضية، وخلال هذه الأسابيع تمت الموافقة على الخطط وتدريب الجنود في الساحة الشمالية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت مداهمات "محددة" لأهداف تابعة لجماعة حزب الله في منطقة الحدود.

سلاحي الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود تشكل تهديدا مباشرا للمجتمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".

وأضاف أن سلاحي الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية "بضربات دقيقة".

وأفاد سكان محليون في بلدة عيتا الشعب الحدودية اللبنانية بوقوع قصف عنيف وبسماع أزيز طائرات هليكوبتر ومسيرة في السماء.