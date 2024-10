شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن القوائم القصيرة لعروض الدورة التاسعة

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الأربعة.

مسابقات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وتضم قائمة المسابقات كل من: "مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة العروض الكبرى، ومسابقة مسرح الطفل والنشء".

و استقبلت إدارة المهرجان خلال الفترة الماضية ( 600 ) عرض مسرحي من مختلف دول العالم، وبالتحديد من ( 63 ) دولة، ووفقا للشروط وبعد مشاهدات لجان التحكيم، تم اختيار (120 ) عرضا بالقوائم القصيرة، ومقسمة كالآتي:

(57) للعروض الكبرى / (22) للمونودراما / (27) لمسرح الشارع/ (14) لمسابقة مسرح الطفل والنشء.

و تكونت لجنة المشاهدة واختيار العروض في الدورة التاسعة بالمهرجان من الدكتورة سامية حبيب، والفنان القدير مفيد عاشور، والفنانة القديرة عزة لبيب.

العروض الكبرى

وضمت القائمة القصيرة للعروض الكبرى ( 34 ) عرض مصري هي: البؤساء، حياة فأر عن نص (صيد الفئران)، انا وانا، دون كيشوت، فالصو، Newsies، الأفاعي، اللعبة، المفتاح، حر من الداخل،غرباء تماما، حفل المانيكان، ماكبث المصنع، مائة وثلاثون قطعة، تل العقرب، الطاحونة الحمراء، تحت الحصار، المحبرة، رحلة حنظلة، استدعاء ولي أمر، لكنها ابتسمت، زجاج انفجاري متقطع، افعل شيئًا يا مت، مطلوب مخرج، بلا اثر، الضفيرة، لوحة الانتحار الأخيرة، حتى يطير الدخان، عائلة توت، موتٌ معلق، عصا موسى، بلاك black، دعاء الكروان، الرحلة صفر.

العروض العربية والأجنبية

أما العروض العربية والأجنبية فضمت القائمة: مقبرة (الجزائر)، هو وهي ( الجزائر )، البوابة 52 ( تونس )، الظاهرة Godzilla( تونس )، اصطياد (الامارات العربية المتحدة)، الضيف (ثلاثية) (الامارات العربية المتحدة)، رماد (الامارات العربية المتحدة)، عُزلة (الامارات العربية المتحدة)، أمنية فكرة (المملكة العربية السعودية)، زهرة الخريف (المملكة العربية السعودية)، الراحل (المملكة العربية السعودية)، قد تطول الحكاية (المملكة العربية السعودية)، هُم THEM (المملكة الأردنية الهاشمية)، ليلة الأنحوتة (المملكة الأردنية الهاشمية)، بوريوس( المغرب )،عندما كنا أحياء (ليبيا) قلب صناعي (فلسطين) Rădăcini (Romania )، Niko Nikoladze (Georgia)، Hamlet (Georgia )، An innocent little murder ( Kosovo )، Four Roses (Kosovo )، Vay-Vay (Armenia).

عروض المونودراما

أما مسابقة عروض المونودراما فقد تم اختيار ( 22 ) عرض، منها ( 8 ) عروض مصرية ( المشهد الأخير، الطريقة المضمونة للتخلص من البقع، I am an ideal father، أنا ونحن، هل حدث شيء ما ؟، لن أعيش في سرداب أبي، الحقونا، قبل الإفطار)، أما العروض العربية والأجنبية فهي: ( الوصيد/ ليبيا، أكون/ اليمن، Marco polo / إيطاليا، LYRIC DRAGONFLY / أسبانيا، شغف / العراق، SUNNY/ كوريا الجنوبية، MAXIMA STARR/ أسبانيا، السلطة الرابعة/ تونس، #notI/ رومانيا، A Story for EURYDICE/ إيطاليا، زينة / تونس، Don’t forget about yourself/ أسبانيا، Medea's Burqa/ اليونان، A scream in the dark/ البرازيل.

عروض مسرح الشارع

أما القائمة القصيرة لعروض مسرح الشارع والفضائيات المسرحية غير التقليدية، فقد تم اختيار(27) عرض، منها(23) عرض مصري هي:( خمسة رجال فى الطابق العلوى، كاسبر، ما قبل النهاية، ضد النسيان، العرض الراقص (تراثنا)، خلف النافذة، الوداع، قصة حديقة الحيوان، دبدوب ٩ ملي، تين تين، ليلة القتلة، معتدل بهدوء غاضب، صيد الفئران، الزائر، اه كارميلا، الخروج عن النص، مسافر ليل، المنحرفون، حكاية بعد النوم، سهرة المحروسة، الرجل المبتسم، نصف وجه، ليلة القتلة)، أما العروض العربية والأجنبية فهي: ( لوحة رقم ٧/ عمان، فضيلة العبيد / عمان، تبادل إطلاق النار/ سوريا، خرف/ ليبيا.

مسابقة الطفل والنشء

أما المسابقة الرابعة وهي مسابقة الطفل والنشء، فقد اختارت اللجنة في القائمة القصيرة (14) عرض، منها (10) عروض مصرية هي: ( كنوز، هجرة الماء، جاي من بعيد، دون كيشوت، الفار الطباخ، التمثيل للصغار، جدو كركور، نصف وجه، الجميلة والوحش، قبل ما الشمس تنام) أما العروض العربية والأجنبية، فقد تم اختيار ( 4 ) عروض هي: ( برج الأقحوان الذهبي / تونس، أرض السر / تونس، الوصفة العجيبة/ تونس، قطرة مطر/ العراق.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي.