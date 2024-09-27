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ثقافة وفنون

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد

لجنة تحكيم مسابقة
لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد، فيتو

كشف المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول "عصام السيد" بالدورة التاسعة من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. 

لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد 

وتتكون اللجنة من الفنان أحمد سلامة، والدكتورة نبيلة حسن أستاذ ودكتور التمثيل والإخراج في أكاديمية الفنون، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق. 

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي 

 مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي. 

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