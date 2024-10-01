الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

اعترافات صادمة للمتهم بقتل شاب بسبب فتاة في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى عاطل متهم بقتل حلاق بسبب تناول الأول سمعة قريبة الأخير بسوء في منطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية. 

وقال المتهم انه لم يكن طرفا في المشاجرة وأن صديقه المتهم الهارب هو من وراء ارتكاب الجريمة.

حديث سيء عن سمعة فتاة السبب


واضاف المتهم انه منذ اسبوع أثناء جلوسه مع المتهم الهارب علي المقهي فوجيء بنجل بالمجني عليه ونجل عمه يأتون إليهم ليعاتبوا صديقه بأنه يتناول سمعة قريبتهم بسوء ويتحدث عنها بما لا يليق.


وأشار المتهم إلى أن صديقه لم ينكر فعلته بل زاد في كلامه أمام قريب الفتاة وبدأ يرميها بكلمات باطلة ولا تصح فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة فتدخل الاهالي والمارة في فض المشاجرة وانصرف كل منهم الي حال سبيله.

التخطيط للانتقام من المجني عليه


واضاف ان صديقه لم ينسي ما حدث وانهم تعدوا عليه بالضرب وبيت النية للانتقام واستعان به لضرب كل منهما علي حدة والتفرد به دون الاخر حتي يتسني له اخذ ثأره منهما وإذلالهما.


وأوضح المتهم أنه وافق علي طلبات صديقه وبالفعل انتظروا المجني عليه امام محله وما ان راوه حتي افتعلوا معه مشاجرة، قام خلالها الهارب بطعنه بسلاح ابيض فاسقطه غارقا في دمائه. 


وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه انه توفي نتيجة اصابته بطعنة نافذة في الصدر ادت الي تهتك بالقلب ونزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة  


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة إخطارا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، يفيد باستقباله جثة حلاق في العقد الثالث من العمر مصاب بجرح طعني بالصدر وجروح قطعية بكف اليد اليمني إثر ادعاء مشاجرة.


وبالانتقال والفحص تبين قيام عاطلين بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام آلة حادة كانت بحوزتهما، وإحداث إصابته المنوه عنها بسبب رفضه حديثهما عن سمعة قريبته بسوء.

وأضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين تعدي فيها المتهمان علي المجني عليه بسلاح ابيض فاصاباه بطعنات أودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
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قسم شرطة المرج النيابة العامة نيابة شرق القاهرة الكلية

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