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حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل حلاق في المرج

حبس عاطل بتهمة قتل
حبس عاطل بتهمة قتل حلاق في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل وضبط وإحضار آخر متهمين بقتل حلاق اعترض علي تناول سمعة قريبته بالسوء في المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة إخطارا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، يفيد باستقباله جثة حلاق في العقد الثالث من العمر مصاب بجرح طعني بالصدر وجروح قطعية بكف اليد اليمني إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام عاطلين بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام آلة حادة كانت بحوزتهما، وإحداث إصابته المنوه عنها بسبب رفضه حديثهما عن سمعة قريبته بسوء.

وأضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين تعدي فيها المتهمان علي المجني عليه بسلاح ابيض فاصاباه بطعنات أودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج النيابة العامة

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