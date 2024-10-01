فياريال يفوز على لاس بالماس 3-1 في الدوري الإسباني

فاز فريق فياريال علي نظيره لاس بالماس بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني .

وسجل نيكولاس بيبي الهدف الأول لفريق فياريال في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع للشوط الأول، ثم تعادل فابيو سيلفا لفريق لاس بالماس في الدقيقة 47، ثم سجل ثيرنو باري الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 84، واحرز أليكس باينا الهدف الثالث بالدقيقة 7+90.

تشكيل فياريال أمام لاس بالماس

تشكيل لاس بالماس أمام فياريال

ترتيب فياريال ولاس بالماس في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يتقدم فريق فياريال للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقاط، فيما يبقي لاس بالماس في المركز الـ20 والأخير بثلاث نقاط فقط.

أتلتيكو مدريد يخطف تعادلا مثيرا من الريال في الديربي

وتعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول، وسط أفضلية نسبية لفريق أتلتيكو مدريد، وكانت أولى المحاولات في الدقيقة 17 عن طريق أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الذي أرسل تمريرة بينية تجاه زميله ألكسندر سورلوث المنطلق داخل منطقة الجزاء إلا أن تمريرته افتقدت الدقة الكافية وتمكن الدفاع من استخلاصها.

وفي الدقيقة 18، رد ريال مدريد من خلال ركلة ركنية بعد ركنية نفذها لوكا مودريتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام أوريليان تشواميني الذي سدد تجاه المرمى لكن الحارس يان أوبلاك تمكن من التصدي لها.

وفي الدقيقة 26، أطلق أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من أحد مدافعي ريال مدريد وانتهت معها الخطورة.

ورد ريال مدريد في الدقيقة 27، بعد ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب أتليتكو مدريد من جهة اليمين، نفذها فيدريكو فالفيردي بتسديدة قوية للغاية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 36، أطلق جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس يان أوبلاك بثبات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن ريال مدريد من تسجيل هدف التقدم عن طريق ميليتاو بعد متابعة لعرضية فينيسيوس جونيورز.

وتوقفت مباراة ريال مدريد ضد مضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"

وأعلن الحكم توقف المباراة في الدقيقة 70 بسبب شغب الجماهير وإلغاء مقذوفات على أرضية الملعب قبل أن يتم استئنافها بعد 10 دقائق.

وخطف أتلتيكو مدريد هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق أنخيل كوريا.