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تفوق كبير للملكي، تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو قبل لقاء الليلة

ديربي مدريد
ديربي مدريد

ديربي مدريد، يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مباراة الديربي بالجولة الثامنة للدوري الإسباني اليوم الأحد.


 تاريخ لقاءات ريال مدريد واتلتيكو مدريد

وعلى مدار تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني في 149 مباراة تمكن النادي الملكي ريال مدريد من تحقيق الفوز في 78 مباراة في حين فاز أتلتيكو مدريد في 34 مباراة فقط والتعادل في 37 مباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد


تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد


تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN sports HD 1.


ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويسعى كلا الفريقين للفوز لتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة بعد هزيمته ليلة السبت أمام أوساسونا بنتيجة 4-2.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب ديفيد ألابا، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بسبب الإصابة، لكن قائمة الفريق الملكي شهدت أيضًا عودة داني كارفاخال بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا.

 

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك.

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