أنشيلوتي يكشف طريقة ريال مدريد بدون مبابي في الديربي أمام أتلتيكو
تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، غدًا الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الليجا..
تصريحات أنشيلوتي
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: غدًا مباراة معقدة. مباراة صعبة وممتعة للغاية مع العديد من الأهداف. نحن فرق تتمتع بالكثير من الجودة.
وتابع: تحسن أتلتيكو كثيرًا مقارنة بالعام الماضي. لقد وقع مع لاعبين جيدين للغاية وقام بتحسين فريقه. سيقاتل حتى النهاية معنا ومع برشلونة.
وعن إمكانية تواجد كامافينجا، أوضح: كامافينجا متاح وقد تعافى بشكل جيد.
وعن الأسلوب الذي سيتبعه في ظل غياب مبابي، قال: لا أهتم كثيرًا بالنظام. يمكن تغيير خطة 4-3-3 إلى 4-4-2 بنفس اللاعبين. ربما مع ثلاثة مهاجمين ستكون خطة 4-4-2 مع فيني أو رودريجو كجناح. ما أريده هو أن يكون الفريق داعمًا وملتزمًا.
وعن البطاقات الصفراء التي يتلقاها فريقه للاحتجاج علق: لقد تحدثنا عن ذلك. لقد رأينا الكثير من البطاقات الصفراء للاحتجاجات. الطريقة الوحيدة هي تجنب الاحتجاجات غير الضرورية.
وعن أحقية فينيسيوس جونيور بالفوز بالكرة الذهبية، أتم: أعتقد ذلك، بسبب الفعالية التي قدمها في دوري أبطال أوروبا وسجل في نصف النهائي والنهائي. أعتقد أنه سيفوز بها.
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