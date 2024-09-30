العقوبات المنتظرة ضد أتلتيكو بسبب شغب الجماهير أمام الريال

ديربي مدريد، كشفت تقارير صحفية أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقرر خلال اجتماعها الأسبوعي، معاقبة أتلتيكو مدريد، بسبب أحداث الديربي أمام الريال.

وشهدت المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1 في الليجا، إلقاء مشجعي أتلتيكو، مقذوفات على تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، بعد احتفاله بتسجيل هدف التقدم.

وأمر الحكم، لاعبي الفريقين، بالخروج من أرض الملعب في الدقيقة 68، والتوجه إلى غرف تبديل الملابس لمدة 10 دقائق، من أجل تهدئة الجماهير.

عقوبات منتظرة ضد أتلتيكو بسبب شغب الجماهير أمام الريال



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أتلتيكو مدريد سيعاقب بشكل مؤكد، بغلق جزئي لمدرجات ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

وتابعت: "في أسوأ الأحوال، قد يواجه أتلتيكو مدريد، عقوبة الغرامة مع غلق مدرجاته كليًا".

وتنص المادة 15 المتعلقة في قانون الانضباط "عندما يحدث خلال مباراة، إخلال بالنظام أو تهديد سلامة الحكام أو اللاعبين أو المدربين، أو تحدث أضرار مادية أو إصابات أو اجتياح للملعب أو عرض رموز أو ترديد هتافات مسيئة، أو يحدث اضطراب في سير المباراة، يتحمل النادي المنظم، المسئولية، ما لم يثبت التزامه بواجباته واتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة".

وجاءت الفقرة الثانية من المادة "لتحديد خطورة الأحداث، تؤخذ في الاعتبار، الظروف المحيطة، مثل حدوث إصابات أو عدمها؛ تقدير الخطر الواضح الذي كان يمكن أن ينشأ، إلا إذا تم تجنبه بفضل يقظة المنظم؛ تأثير الأحداث على سير المباراة؛ وجود أو عدم وجود سوابق؛ عدد الأشخاص المشاركين؛ وبشكل عام، جميع العوامل الأخرى التي قد تقدرها لجنة الانضباط بشكل عقلاني، بالإضافة إلى اعتبار عوامل مثل الموقف السلبي أو المهمل من النادي المنظم أو عدم سرعته في التعرف على المتسببين وتقديمهم للسلطات المختصة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تم اعتبار أحداث الديربي، خطيرة، خاصة وأن المباراة توقفت، سيتعرض أتلتيكو لإغلاق كامل للملعب، لفترة تتراوح بين مباراة واحدة إلى موسم كامل، مع فرض غرامة تتراوح بين 6 إلى 18 ألف يورو، وفقًا للمادة 76.

وأضحت أنه في حالة اعتبار الواقعة، مجرد حادثة خطيرة، سيتعرض أتلتيكو لإغلاق جزئي للملعب خلال مباراة واحدة وفقًا للمادة 107، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 6 آلاف يورو.