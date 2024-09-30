أخبار الرياضة اليوم: محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي.. الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع جيفرسون كوستا 4 مواسم.. وشوقي غريب مديرا فنيا للنادي الإسماعيلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا للفريق الأول لكرة القدم، باختصاصات مدير الكرة، بجانب إشرافه على إدارة الاسكاوتنج والتعاقدات.

وعقدت لجنة التخطيط اجتماعًا بعد ظهر اليوم، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، وحضره مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة.

وتم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق. وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع جيفرسون كوستا مدافع أكاديمية كاستلو برانكو، والذي يحمل الجنسية البرتغالية لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له أمس الأحد.

وأنهى مسؤولو الزمالك قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005، كما تم قيد المدافع بالقائمة الأفريقية للفريق.

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، رسميا تعيين شوقي غريب لتولي منصب المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب الراحل إيهاب جلال.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي الإسماعيلي: “مهمة جديدة.. الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًا للإسماعيلي”.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة، عن حضور مباريات المنتخب الكاميروني لمدة 6 أشهر بعد انتهاكه لوائح الانضباط.

ويشغل إيتو مهاجم برشلونة السابق منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ عام 2021، وسيمنع الآن من حضور جميع مباريات الرجال والسيدات في مختلف الفئات العمرية.

تسود حالة من الخلاف حاليا بين إدارة النادي الأهلي، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، بعد رفض الاخير فكرة إبعاد سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة عن منصبه كمدير للكرة بعد الأنباء التي وصلت المدرب السويسري بشأن تفكير الأهلي في اختيار مدير كرة جديد.

كشف تقرير روماني صباح اليوم الإثنين، آخر تطورات أزمة الجابوني آرون بوبينزا لاعب رابيد بوخاريست.

وكان الزمالك حصل على البطاقة الدولية لـ آرون بوبينزا ولكن اللاعب رفض القدوم للقاهرة وانضم لنادي رابيد بوخاريست ولكنه لم يستطع المشاركة معهم حتى الآن.

قررت عدد من أندية الدرجة الرابعة تقديم دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة بسبب تراجعه عن قيد أصحاب المركز الثاني في الدرجة الرابعة إلى دوري الدرجة الثالثة على سيستم الاتحاد.

وكان اتحاد الكرة قد قام بقيد الأندية أصحاب المركز الثاني في الدرجة الرابعة الموسم السابق، الي دوري الدرجة الثالثة هذا الموسم وبناء على ذلك أبرمت الأندية عدد من التعاقدات مع لاعبين أجانب، استنادا على تأهلهم إلى الدرجة الثالثة، لأن لائحة الدرجة الرابعة لا تسمح بالمحترفين الأجانب.

وضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد مرشحا مفاجئا لخلافة الهولندي إريك تين هاج، في حالة إقالته هذا الموسم من تدريب الشياطين الحمر.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، ستقرر إدارة مانشستر يونايتد برئاسة السير جيم راتكليف مصير تين هاج خلال التوقف الدولي المقبل، بعد البداية السيئة للموسم الحالي على مستوى النتائج.

تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مواجهة العين في كأس إنتركونتينينتال.

وتنتظر الأهلي مواجهة قوية أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال المستحدثة بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

وقرر فيفا تسليم كأسا للفريق الفائز بالمواجهة التي يستضيفها استاد القاهرة المباراة يوم 29 أكتوبر المقبل.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تدعيم محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي هاتفيا بعد تأكد إصابته بالرباط الصليبي الخلفي كما تواصل الخطيب مع أحمد جاب الله طبيب الأهلي من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب وبرنامجه التأهيلي.

وتأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباريات فريقه ثلاث شهور بسبب الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي تلك التي تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.