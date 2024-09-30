الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يدعم محمد هاني بعد إصابة الرباط الصليبي الخلفي

محمد هاني لاعب الأهلي,
محمد هاني لاعب الأهلي, فيتو

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تدعيم محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي هاتفيا بعد تأكد إصابته بالرباط الصليبي الخلفي كما تواصل الخطيب مع أحمد جاب الله طبيب الأهلي من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب وبرنامجه التأهيلي. 

وتأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباريات فريقه ثلاث شهور بسبب الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي تلك التي تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي. 

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الأهلي كولر محمد هاني

مواد متعلقة

قرار للفيفا بشأن الفائز من مواجهة الأهلي والعين في الإنتركونتيننتال

الأهلي يبحث خوض وديتين استعدادا للسوبر المحلي وموقعة العين الإماراتي

كولر يرفض إبعاد قمصان عن منصب مدير الكرة بالأهلي

الأهلي يبدأ ترتيبات رحلة الإمارات استعدادا للسوبر المحلي

كيف يتعامل كولر مع غياب محمد هاني عن تشكيلة الأهلي؟

موعد مران الأهلي الأول بعد خسارة السوبر الأفريقي

الأهلي يخسر محمد هاني ٣ شهور للإصابة

أول ظهور رسمي بعد خسارة السوبر الإفريقي، موعد مباراة الأهلي القادمة

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

إنبي يطالب الزمالك بـ150 ألف دولار بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

زلزال رابع يضرب شرق سد النهضة، وخبير يحذر من خطورة الهزات الأرضية بإثيوبيا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

قرار للفيفا بشأن الفائز من مواجهة الأهلي والعين في الإنتركونتيننتال

وجبة طعام احتفالا باستشهاد نصر الله، سبب تأخر عودة نتنياهو من نيويورك لإسرائيل

القسام تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين ودبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس

منوعات

المزيد

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صوفيا لورين.. 90 عاما من من السحر والجمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟ اعرف حكم الشرع

أسامة قابيل: شفاء المريض من السحر بيد الله وليس له علاقة بفك العمل

المزيد
الجريدة الرسمية