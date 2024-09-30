قرار للفيفا بشأن الفائز من مواجهة الأهلي والعين في الإنتركونتيننتال

الأهلي، تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مواجهة العين في كأس إنتركونتينينتال.

وتنتظر الأهلي مواجهة قوية أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال المستحدثة بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

وقرر فيفا تسليم كأسا للفريق الفائز بالمواجهة التي يستضيفها استاد القاهرة المباراة يوم 29 أكتوبر المقبل.

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر خوض مباراتين وديتين خلال أكتوبر المقبل خلال التوقف الدولي القادم استعدادا لمنافسات كأس السوبر المصري في الإمارات المقرر له خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر القادم وبعده خوض مباراة العين الإماراتي يوم ٢٩ أكتوبر أيضا في كأس انتركونتيننتال.

رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة إبعاد سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة عن منصبه كمدير للكرة بعد الأنباء التي وصلت المدرب السويسري بشأن تفكير الأعلى في اختيار مدير كرة جديد مؤكدا على رغبته في استمرار قمصان بمنصبه كمدرب عام وقائمًا بأعمال مدير الكرة َ

بدأ الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى الامارات لخوض منافسات السوبر المحلي الشهر القادم في الإمارات حيث كلف سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة الجهاز الإداري بإنهاء كافة الأمور الخاصة برحلة الفريق الشهر القادم الي الامارات مبكرا.

قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر علي الدفع بـ عمر كمال عبد الواحد أساسيا في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة محمد هاني في الرباط الصليبي الخلفي مؤكدا إن عمر كمال سيكون أساسيا في هذا المركز بداية من مباريات السوبر المحلي المرتقب في الإمارات الشهر القادم.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأحد القادم موعدا لاستئناف تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات السوبر المحلي حيث منح كولر المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أسبوع بعد خسارة السوبر الإفريقي.

تأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباريات فريقه ثلاث شهور بسبب الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي تلك التي تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 20 حتى 24 من الشهر ذاته.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".