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رياضة

رسميا، شوقي غريب مديرا فنيا للنادي الإسماعيلي

شوقي غريب
شوقي غريب

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، رسميا تعيين شوقي غريب لتولي منصب المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب الراحل إيهاب جلال.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي الإسماعيلي: “مهمة جديدة.. الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًا للإسماعيلي”.

رسميا شوقي غريب مديرا فنيا للنادي الإسماعيلي 

واتفق مجلس إدارة الإسماعيلي بالأغلبية على اختيار شوقي غريب، بسبب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها حيث سبق له تدريب منتخب مصر الأول والمنتخب الأولمبي، والمقاولون العرب، بالإضافة إلى عدد من الأندية داخل وخارج مصر.

 

خبرات شوقي غريب

يُذكر أن شوقي غريب شغل نفس المنصب في الإسماعيلي سابقًا خلال عام 2013، خلال فترة إدارة مجلس الراحل محمد أبو السعود، ولكنه قضى فترة قصيرة في هذا المنصب قبل أن ينتقل لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسن شحاتة.
 

إنجازات شوقي غريب

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن شوقي غريب الأنسب لإعادة أمجاد الدراويش بسبب خبراته التدريبية الكبيرة، وعلى رأسها قيادة منتخب الشباب للفوز ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، ثم مشاركة المعلم حسن شحاتة في إنجاز الفوز بـ3 بطولات أمم أفريقية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، وكان يشغل منصب المدرب العام، وأخيرا قيادة منتخب الشباب للفوز بأمم أفريقيا 2019 والتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو وقيادة الفراعنة الصغار للتواجد بين أفضل 8 منتخبات في العالم قبل الخسارة من منتخب البرازيل القوي في ربع النهائي.

كما يتميز بقدرته على التعامل مع النجوم وفرض سيطرته على مجريات الأمور، خاصة أنه سبق له تدريب نجوم كبار في الكرة المصرية ومعروف عنه شخصيته القوية إلى جانب قدراته الفنية.

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