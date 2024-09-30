تطورات جديدة في أزمة الجابوني آرون بوبينزا مع الزمالك

كشف تقرير روماني صباح اليوم الإثنين، آخر تطورات أزمة الجابوني آرون بوبينزا لاعب رابيد بوخاريست.

وكان الزمالك حصل على البطاقة الدولية لـ آرون بوبينزا ولكن اللاعب رفض القدوم للقاهرة وانضم لنادي رابيد بوخاريست ولكنه لم يستطع المشاركة معهم حتى الآن.

آرون بوبينزا

ووفقا لـ للتقرير الصحفي المنشور على جولاثو الرومانية فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أخطر رابيد بوخاريست بوجود نزاع بشأن المهاجم الجابوني آرون بوبينزا ونادي الزمالك.

وتابع: “اللاعب الذي قام بالتوقيع للزمالك إلكترونيًا، رفض الذهاب إلى النادي المصري ووصل إلى بوخارست، ويواجه صعوبة في الظهور الأول مع ناديه”.

وأشار إلى أنه:" تم إخطار النادي الروماني رسميًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأنه سيرفع دعوى قضائية بشأن هذا الوضع، حيث تم تسجيل القضية بالفعل في زيوريخ، لبدء إجراءات المحكمة.



وتابع:" الزمالك قدم إلى الفيفا اتفاقية موقعة من بوبينزا، وليس عقدا، لكن الزمالك يزعم أحقيته في اللاعب، وأن اللاعب انتهك القواعد لأنه لا يحترم تلك الوثيقة.

وأشار التقرير إلى أنه في مثل هذه الحالات، نظرًا لأن الإجراءات والأحكام تستغرق وقتًا طويلًا للغاية للتوصل إلى حكم، فإن الاتحاد الدولي سيصدر قرارًا سريعًا، بمعنى أنه يمنح الإذن للاعب كرة القدم باللعب حتى يتم التوصل إلى القرار.

وأضاف:" لكن في هذه الحالة، إذا كان الحكم غير مناسب، سيتعين على بوبينزا دفع تعويض للزمالك، وكذلك رابيد الروماني بالاشتراك مع اللاعب.