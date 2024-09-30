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رياضة

دعوى قضائية من أندية الدرجة الرابعة ضد اتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، قررت عدد من أندية الدرجة الرابعة تقديم دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة بسبب تراجعه عن قيد أصحاب المركز الثاني في الدرجة الرابعة إلى دوري الدرجة الثالثة على سيستم الاتحاد.

وكان اتحاد الكرة قد قام بقيد الأندية أصحاب المركز الثاني في الدرجة الرابعة الموسم السابق، الي دوري الدرجة الثالثة هذا الموسم وبناء على ذلك أبرمت الأندية عدد من التعاقدات مع لاعبين أجانب، استنادا على تأهلهم إلى الدرجة الثالثة، لأن لائحة الدرجة الرابعة لا تسمح بالمحترفين الأجانب.

 

اتحاد الكرة يتراجع عن قراره 

وتفاجئت الأندية وعلى رأسهم نادي نادي جولدن جيت الفيومي، بعد التعاقد مع محترفين أجانب بأن اتحاد الكرة تراجع عن ذلك، ورفض صعودهم إلى الدرجة الثالثة، لذلك قررت أندية الدرجة الرابعة تقديم دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة خاصة وأن الجبلاية فتحت القيد وقبلت العقود وتم قيد اللاعبين الأجانب من الأساس بشكل رسمي.

وتعاقد نادي جولدن جيت مع الغاني باتريك ادو لاعب سيراميكا كليوباترا السابق الذي يبلغ من العمر ٣٠ سنة وتم قيده بشكل رسمي من جانب اتحاد الكرة في وقت سابق.

جمال علام، فيتو

الأندية المتضررة تجتمع مع علام دون جدوى 

وكشف مصدر أن الأندية المتضررة عقدت جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، لكن الأخير أصر علي بقائهم في دوري القسم الرابع دون تقديم سبب واضح لسبب رجوعهم مرة أخري لدوري الدرجة الرابعة علي سيستم الإتحاد وعلي أي أساس تم قبول قيد اللاعبين الأجانب.

مؤتمر صحفي لأندية القسم الرابع

وقررت الأندية عقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل، بحضور جميع الأندية، للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بأزمة الصعود، والبحث عن حلول مع اتحاد الكرة لإنهاء هذه الأزمة.

وجاءت الأندية الصاعدة للدرجة الثالثة كالتالي:
نادي جولدن جيت (الفيوم) - نادي كفر البطيخ (دمياط) - مركز شباب الحسينية (الشرقية) - نادي السنطة (الغربية) - نادي غزل بورسعيد - نادي الشعب بكوم امبو (أسوان) - نادي الشبان المسلمين (أسيوط) - نادي سكر نجح حمادى (قنا) - مركز شباب شها (الدقهلية) - الأهلى بالمنشأة (سوهاج) - مركز شباب كفر الدوار (البحيرة) - مركز شباب الواسطى (بنى سويف) - نادي غزل شبين (المنوفية) - مركز شباب شبرامنت (الجيزة) - مركز شباب إمبابة (الجيزة) - مركز شباب الوادي (الوادي الجديد) - نادي الزعفران (كفر الشيخ).
 

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اتحاد الكرة أندية الدرجة الرابعة نادي جولدن جيت الغاني باتريك ادو جمال علام

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