فيفا يوقف صامويل إيتو 6 أشهر لسوء السلوك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة، عن حضور مباريات المنتخب الكاميروني لمدة 6 أشهر بعد انتهاكه لوائح الانضباط.

ويشغل إيتو مهاجم برشلونة السابق منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ عام 2021، وسيمنع الآن من حضور جميع مباريات الرجال والسيدات في مختلف الفئات العمرية.

بيان فيفا بشأن إيقاف إيتو

وقال فيفا في بيان: "فُرِضَت العقوبة فيما يتعلق بمباراة دور 16 لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بين البرازيل والكاميرون، والتي أقيمت في بوجوتا بكولومبيا، في 11 سبتمبر 2024".

ولم تكشف اللجنة التأديبية التابعة للفيفا عن تفاصيل هذه الوقائع. وجاء في البيان أن إيتو أدين "بالسلوك العدائي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف"، فضلًا عن "سوء السلوك" الذي تورط فيه مسؤولون.

ويأتي الإيقاف في أعقاب غرامة فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إيتو (43 عامًا) قبل أقل من 3 أشهر، نتيجة تحقيق في انتهاكات مزعومة لمعاييره المتعلقة بالأخلاق والنزاهة.