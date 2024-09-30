الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع جيفرسون كوستا 4 مواسم ويقيده أفريقيا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع جيفرسون كوستا مدافع أكاديمية كاستلو برانكو، والذي يحمل الجنسية البرتغالية لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له أمس الأحد.

وأنهى مسؤولو الزمالك قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005، كما تم قيد المدافع بالقائمة الأفريقية للفريق.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم والبولندي كونراد ميشالاك على سبيل الإعارة ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة والسنغالي سيدي ندياي لمدة أربعة مواسم.

كل ما تريد معرفته جيفرسون كوستا مدافع الزمالك المنتظر

جيفرسون كوستا من مواليد غينيا بيساو في 18 يناير عام 2005 أي يبلغ من العمر 19 عاما.

يحمل جيفرسون كوستا الجنسية البرتغالية أيضا ويبلغ طوله 190 سم ويلعب كقلب دفاع.

يلعب جيفرسون كوستا بقدمه اليمنى ويجيد اللعب كمدافع أيمن وأيسر.

الزمالك بطلا لـ السوبر الإفريقي

فيما توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.