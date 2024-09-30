مرشح جديد يدخل حسابات مانشستر يونايتد لخلافة تين هاج
وضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد مرشحا مفاجئا لخلافة الهولندي إريك تين هاج، في حالة إقالته هذا الموسم من تدريب الشياطين الحمر.
ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، ستقرر إدارة مانشستر يونايتد برئاسة السير جيم راتكليف مصير تين هاج خلال التوقف الدولي المقبل، بعد البداية السيئة للموسم الحالي على مستوى النتائج.
وحقق تين هاج فوزين فقط من آخر 7 مباريات في جميع المسابقات، حيث يحتل يونايتد حاليًا المركز 12 في الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
مدرب إنتر ميلان مرشح لقيادة مانشستر يونايتد
وأوضحت أن سيموني إنزاجي مدرب إنتر وجاريث ساوثجيت المدرب السابق لمنتخب إنجلترا هما الخيارات التي يريدها راتكليف لخلافة تين هاج.
ويعد إنزاجي خيارا مفاجئا لأنه يرتبط بعقد سارٍ مع إنتر ميلان حتى صيف 2027، ومن الصعب أن يرحل عن النيراتزوري في منتصف الموسم.
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