بايدن يؤكد علمه نية إسرائيل شن عملية برية في لبنان
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين: إنه على علم بالتقارير بشأن توجه دولة الاحتلال لشن عملية برية في لبنان.
وقال بايدن: "سأكون مرتاحا إذا توقفت العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله"، مشددا علي ضرورة الوصول الفوري إلى وقف لإطلاق النار.
مصادر إسرائيلية تتحدث عن بدء تجهيز الغزو البري
قال وزير دفاع دولة الاحتلال يواف جالانت خلال لقاء رؤساء السلطات المحلية في الشمال، مساء اليوم الإثنين، إن المرحلة المقبلة في الحرب ضد حزب الله اللبناني تبدأ قريبا.
وقالت مصادر فى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، العد التنازلي لعملية برية في جنوب لبنان يتحرك أسرع مما كان متوقعا.
وزير الدفاع يوآف جالانت يلمح لاستخدام الدبابات
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا مصادر بالجيش الإسرائيلي، إن تصريح وزير الدفاع يوآف جالانت بشأن توقعه استخدام سلاح الدبابات قريبا بمنزلة بيان حقيقي لنوايا إسرائيل.
وتابعت المصادر المتحدث للصحيفة العبرية قائلة، مندهشون من عدم فعالية حزب الله بالرد خصوصا بعد اغتيال حسن نصر الله.
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