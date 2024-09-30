سلطات الاحتلال تستولي على أراض جديدة بالضفة لإنشاء منطقة عازلة

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الإثنين، بأن السلطات الإسرائيلية استولت على 57 دونمًا من أراضي بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبموازاة عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيًا، بينهم 160 طفلًا، وإصابة نحو 6 آلاف و200، واعتقال نحو 11 ألف فلسطيني، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان: إن "السلطات الإسرائيلية أعلنت استيلائها على 57 دونمًا (دونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي بلدة كفر قدوم وفق أمر عسكري" وتركت نسخة منه في موقع الأراضي المصادرة.

وأشارت إلى أن "الأمر يهدف إلى إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة كدوميم".

وأكدت أن "هذا الأمر العسكري هو العاشر خلال سبتمبر الجاري، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة".

ولفت البيان إلى أن خطورة الأمر العسكري تكمن في حرمان المواطنين من الوصول إلى مئات الدونمات المحيطة بالمستوطنة والتي تدخل في نطاق الأمر المحدد.

والخميس الماضي، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن السلطات الإسرائيلية استولت على 8 دونمات من أراضي قرية فصايل في محافظة أريحا والأغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة.