معركة الأرض جو، سيناريوهات التدخل البري الإسرائيلي في لبنان،الاحتلال يستهدف خلخلة قدرات حزب الله، وتوقعات بتوسيع العملية إلى العمق

في ظل التصعيد المتزايد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، تتزايد التوقعات حول ما إذا كانت إسرائيل ستقوم بعملية توغل بري داخل الأراضي اللبنانية، وما هي أهداف هذا التحرك المحتمل، وتثير هذه التكهنات الكثير من الأسئلة حول استراتيجية إسرائيل وحزب الله في المرحلة المقبلة، وتداعيات هذه الخطوة على الصراع الإقليمي.

وبينما تتزايد التكهنات حول احتمالية التوغل البري، تظل السيناريوهات المطروحة مفتوحة على كافة الاحتمالات. سواء كان التوغل محدودًا أو واسع النطاق، فإن أي خطوة من هذا القبيل ستكون محفوفة بالمخاطر، وسيكون لها تداعيات كبيرة على الوضع الإقليمي برمته.

التوترات تتصاعد.. هل يكون هناك اجتياح بري؟

وتشير التقارير الإعلامية إلى استعدادات الجيش الإسرائيلي لعملية توغل بري في جنوب لبنان، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي من المستوى السياسي.

و الهدف المعلن لهذه العملية المحتملة هو إقامة منطقة أمنية عازلة في الجنوب اللبناني ومع ذلك، فإن مثل هذا التحرك لن يكون دون مخاطرة، حيث أن حزب الله استعد لهذه الخطوة منذ فترة طويلة.

في هذا السياق، أكد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، أن قوات الحزب جاهزة لأي مواجهة برية مع إسرائيل، رغم الضربات الجوية المستمرة التي تتعرض لها لبنان.

حرب 1982 والتوغل البري الشامل

في عام 1982، نفذت إسرائيل عملية اجتياح بري شاملة، حيث عبرت قواتها الحدود اللبنانية وحققت تقدمًا سريعًا باتجاه العاصمة بيروت. كان هذا التحرك مدعومًا بقصف جوي وبحري ومدفعي مكثف، وتمكنت القوات الإسرائيلية من فرض حصار على بيروت خلال أسبوع واحد. العملية كانت تهدف إلى إبعاد القوات الفلسطينية من الجنوب اللبناني، وتدمير بنيتها التحتية.

إلا أن هذه العملية تركت تداعيات كبيرة على الوضع في لبنان والمنطقة ككل، وهو ما يجعل من تكرار مثل هذا السيناريو في الوقت الراهن أمرًا محل تساؤل.

حرب 2006 والتوغل المحدود

في المقابل، كان التوغل الإسرائيلي في حرب 2006 أقل شمولًا وأبطأ مقارنة بحرب 1982. اقتصر هذا التوغل على البلدات القريبة من الحدود الإسرائيلية، دون أن يتعدى بضع كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. ومع ذلك، كانت هناك خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي بسبب مقاومة حزب الله القوية.

المحللون يرون أن أي عملية برية جديدة قد تكون مشابهة لما حدث في 2006، ولكن بعمق أكبر داخل لبنان، وصولًا إلى نهر الليطاني، مع احتمالية تنفيذ عمليات إنزال خلف خطوط حزب الله.

سيناريوهات التوغل المحتمل

يتفق الخبراء على أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لتوغل إسرائيلي في لبنان. أول هذه السيناريوهات هو عملية توغل محدودة تهدف إلى خلخلة دفاعات حزب الله، في حين يشير السيناريو الثاني إلى توغل أوسع نطاقًا نحو نهر الليطاني. أما السيناريو الثالث فيجمع بين الاثنين، مع إضافة عمليات خاصة وإنزال في عمق الأراضي اللبنانية.

العميد هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث، يرى أن إسرائيل قد تستغني عن خيار الغزو البري لصالح تكثيف الضربات الجوية وتنفيذ اغتيالات وعمليات سيبرانية، متوقعًا أن تقتصر العمليات البرية – إن حدثت – على مداهمات سريعة ومحدودة في نطاق زمني ضيق.

أهداف التوغل المحتمل

الأهداف المحتملة للتوغل الإسرائيلي تشمل إبعاد مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، لمنع تكرار هجمات الصواريخ قصيرة المدى التي تستهدف البلدات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، قد تهدف إسرائيل إلى تحقيق مكاسب تكتيكية على الأرض، يمكن أن تُستخدم كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.

في الماضي، كانت إسرائيل تسعى إلى إنشاء حزام أمني داخل لبنان لحماية بلداتها الحدودية. واليوم، تروج إسرائيل لفكرة إنشاء منطقة عازلة داخل لبنان، رغم تأكيد حزب الله أن مثل هذا التحرك سيكون بمثابة "فرصة تاريخية" للمقاومة.

مدة الاجتياح المحتمل

إذا قررت إسرائيل تنفيذ توغل بري، فما هي المدة التي قد تستغرقها هذه العملية؟ في حرب 1982، استمر الاجتياح الإسرائيلي لثلاثة أشهر، بينما استمرت العمليات البرية في حرب 2006 لمدة 27 يومًا.

يرى الخبراء أن أي توغل بري جديد قد يكون أكثر تعقيدًا واستمرارية، خاصة إذا كانت إسرائيل تسعى إلى إحداث تغيير استراتيجي في توازن القوى مع حزب الله. ومع ذلك، فإن القدرة على الحفاظ على هذه القوات على الأرض ستكون تحديًا كبيرًا.

دور الولايات المتحدة

لا يمكن الحديث عن أي مواجهة بين إسرائيل وحزب الله دون النظر إلى دور الولايات المتحدة. تلعب واشنطن دورًا محوريًا في إدارة الصراع الإسرائيلي، حيث تقدم الدعم العسكري لإسرائيل، مع السعي إلى منع اندلاع حرب إقليمية واسعة.

الولايات المتحدة قامت بالفعل بنشر دفاعات جوية لحماية إسرائيل من أي هجمات صاروخية قد تستهدفها، وتعمل على ردع أي تصعيد إقليمي قد ينجم عن التوغل البري في لبنان.