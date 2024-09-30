هيوفر فى الميزانية، طريقة عمل اللانشون فى البيت لساندويتشات المدرسة

طريقة عمل اللانشون فى البيت، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار لمذاقه المميز وعادة يقدم فى ساندويتشات المدرسة.

وطريقة عمل اللانشون فى البيت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لضمان سلامة الأبناء وللتوفير فى الميزانية.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل اللانشون فى البيت.

مكونات عمل اللانشون فى البيت:-

ربع كيلو لحم مفروم

2 بيض

2 مكعب جبنة كريمية

2 ملعقة كبيرة دقيق

1/4 كوب زيت نباتي

2 مكعب مرق دجاج (اختياري)

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

4 فصوص ثوم مفرومة

1/4 كوب زيتون أخضر مقطع (اختياري)

اللانشون فى البيت

طريقة عمل اللانشون فى البيت:-

في وعاء كبير، قومي بخلط اللحم المفروم مع البيض، الجبنة الكريمية، الدقيق، الزيت النباتي، والثوم المفروم.

أضيفي الملح، الفلفل الأسود، جوزة الطيب، البابريكا (اختياري)، والزيتون الأخضر المقطع. اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي الخليط في كيس نايلون غذائي أو ورق زبدة ولفيه بشكل أسطواني. قومي بإحكام لفه جيدًا باستخدام ورق القصدير لتحصلي على شكل اللانشون.

ضعي الأسطوانة الملفوفة في إناء به ماء مغلي واتركيها تغلي لمدة ساعة على نار هادئة.

بعد انتهاء الوقت، أخرجي اللانشون من الماء واتركيه يبرد تمامًا قبل وضعه في الثلاجة.

بعد أن يبرد اللانشون في الثلاجة، قومي بتقطيعه إلى شرائح وقدميه.

يمكنك إضافة توابل أخرى حسب الرغبة مثل الكمون أو الكزبرة الناشفة.

يفضل ترك اللانشون في الثلاجة لعدة ساعات قبل التقطيع لضمان ثبات الشكل.

هذه الطريقة تساعد على التحكم في مكونات اللانشون، مما يجعله أكثر صحة وخالٍ من المواد الحافظة.

سهل التحضير ويصلح كوجبة خفيفة أو لإعداد السندويشات.

أضرار اللحوم المصنعة الجاهزة

ويجب على ربات البيوت تحضير اللحوم المصنعة في المنزل وليس اللانشون فقط لمخاطر اللحوم المصنعة الجاهزة، وعادة ما يتم تحميل اللحوم المصنعة بالصوديوم أثناء المعالجة والتدخين والحفظ، فقد وجدت إحدى الدراسات أن مستويات الصوديوم في اللحوم المصنعة أعلى بحوالي 400٪ من تلك الموجودة في اللحوم غير المصنعة.