الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هيوفر فى الميزانية، طريقة عمل اللانشون فى البيت لساندويتشات المدرسة

اللانشون
اللانشون

طريقة عمل اللانشون فى البيت، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار لمذاقه المميز وعادة يقدم فى ساندويتشات المدرسة.

وطريقة عمل اللانشون فى البيت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لضمان سلامة الأبناء وللتوفير فى الميزانية.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل اللانشون فى البيت.

مكونات عمل اللانشون فى البيت:-

ربع كيلو لحم مفروم

2 بيض

2 مكعب جبنة كريمية

2 ملعقة كبيرة دقيق

1/4 كوب زيت نباتي

2 مكعب مرق دجاج (اختياري)

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

4 فصوص ثوم مفرومة

1/4 كوب زيتون أخضر مقطع (اختياري)

اللانشون فى البيت 

طريقة عمل اللانشون فى البيت:-

  • في وعاء كبير، قومي بخلط اللحم المفروم مع البيض، الجبنة الكريمية، الدقيق، الزيت النباتي، والثوم المفروم.
  • أضيفي الملح، الفلفل الأسود، جوزة الطيب، البابريكا (اختياري)، والزيتون الأخضر المقطع. اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
  • ضعي الخليط في كيس نايلون غذائي أو ورق زبدة ولفيه بشكل أسطواني. قومي بإحكام لفه جيدًا باستخدام ورق القصدير لتحصلي على شكل اللانشون.
  • ضعي الأسطوانة الملفوفة في إناء به ماء مغلي واتركيها تغلي لمدة ساعة على نار هادئة.
  • بعد انتهاء الوقت، أخرجي اللانشون من الماء واتركيه يبرد تمامًا قبل وضعه في الثلاجة.
  • بعد أن يبرد اللانشون في الثلاجة، قومي بتقطيعه إلى شرائح وقدميه.
  • يمكنك إضافة توابل أخرى حسب الرغبة مثل الكمون أو الكزبرة الناشفة.
  • يفضل ترك اللانشون في الثلاجة لعدة ساعات قبل التقطيع لضمان ثبات الشكل.
  • هذه الطريقة تساعد على التحكم في مكونات اللانشون، مما يجعله أكثر صحة وخالٍ من المواد الحافظة.
  • سهل التحضير ويصلح كوجبة خفيفة أو لإعداد السندويشات.

أضرار اللحوم المصنعة الجاهزة

ويجب على ربات البيوت تحضير اللحوم المصنعة في المنزل وليس اللانشون فقط لمخاطر اللحوم المصنعة الجاهزة، وعادة ما يتم تحميل اللحوم المصنعة بالصوديوم أثناء المعالجة والتدخين والحفظ، فقد وجدت إحدى الدراسات أن مستويات الصوديوم في اللحوم المصنعة أعلى بحوالي 400٪ من تلك الموجودة في اللحوم غير المصنعة.

txt

لسندوتشات المدرسة، طريقة عمل اللانشون في البيت بالفراخ واللحم

txt

طريقة عمل اللانشون الاقتصادي بدون لحم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اللانشون طريقة عمل اللانشون مكونات عمل اللانشون ساندويتشات المدرسة اضرار اللحوم المصنعة

مواد متعلقة

طريقة عمل لانشون الدجاج بأقل التكاليف لساندويتشات المدرسة

طريقة عمل لانشون الدجاج، بمكونات بسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات للتوفير في الميزانية

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

زلزال رابع يضرب شرق سد النهضة، وخبير يحذر من خطورة الهزات الأرضية بإثيوبيا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

إنبي يطالب الزمالك بـ150 ألف دولار بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

قرار للفيفا بشأن الفائز من مواجهة الأهلي والعين في الإنتركونتيننتال

دعم الأسد ثمنه رأس نصر الله.. الحرب السورية تسببت في اختراق حزب الله.. جيش الاحتلال يستخدم صور المقاتلين وأصدقائهم.. ومادة غامضة وراء اغتيال الأمين العام

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، انخفاض البلطي والجمبري في سوق العبور

منوعات

المزيد

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صوفيا لورين.. 90 عاما من من السحر والجمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟ اعرف حكم الشرع

أسامة قابيل: شفاء المريض من السحر بيد الله وليس له علاقة بفك العمل

المزيد
الجريدة الرسمية