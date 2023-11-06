الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات

اللانشون، فيتو
اللانشون، فيتو

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة التى لها عشاق كثيرون وعادة يقدم فى ساندويتشات المدرسة وله شعبية كبيرة بين الصغار والكبار.

وطريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات، سهلة وبسيطة واقتصادية حيث يتم تحضيره بدون لحوم، لذا تفضل ربات البيوت هذه الطريقة دائما.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات.

مكونات عمل اللانشون البيتي:-

5 قطع جبن مثلثات

كوب دقيق

5 بيضات

نصف كوب زيت

Advertisements

بابريكا

ملح

ثوم بودر

بصل بودر

مرقة دجاج فورية

فلفل أسود 

حبهان بودر

لون غذائي أحمر

رول بلاستيك

ورق فويل

ماء

ورق لورى

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات، فيتو 

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات:-

  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض ونخفق جيدا.
  • ثم نضيف الزيت والجبن المثلثات ونضرب جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • ثم نضيف جميع التوابل والقليل من اللون الاحمر.
  • ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.
  • ثم نحضر رول البلاستيك ونصب به الخليط ونلفه بشكل اسطوانى.
  • ثم مغلفه بورق الفويل ونغلقه جيدا مع الحفاظ على شكله الاسطوانى.
  • ثم نحضر حلة ونضع بها ماء ونرفعها على النار ونضع بها ورق اللورى.
  • ثم نتركها حتى تغلى، ونضيف لها بعد ذلك اسطوانة اللانشون التى جهزناها.
  • ثم نهديء النار ونغطى الحلة ونترك اللانشون حتى ينضج لمدة ساعة.
  • ثم ترفع الحلة من على النار ونترك اللانشون يبرد تماما ثم نضعه فى الثلاجة ليلة كاملة.
  • ثم ننزع الورق من عليه ونقطعه ونحفظه فى علبة ثلاجة لحين الاستخدام.
  • يمكن إضافة شرائح الزيتون له أو حبوب الفلفل الأسود حسب الرغبة.

مخاطر اللحوم المصنعة 

حذر علماء متخصصون في الطب والغذاء الصحي من خطورة تناول اللحوم المصنعة والمعبأة.
الكثير منا يتناول السندوتشات والشطائر الجاهزة التي تباع في السوبر ماركت، والبقالات، وذلك لعدم توافر الوقت لتجهيز الطعام في المنزل أو بسبب نكهتها الطيبة وطعهما اللذيذ.

إلا أن مجموعة متزايدة من الأبحاث حذرت من اللحوم المصنعة التي تستخدم في هذه الشطائر، مثل النقانق وربطها بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان والخرف.

txt

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم، مثل الجاهز وأحلى

txt

طريقة عمل اللانشون في البيت أوفر من الجاهز ومكوناته مضمونة

لكن الخطر الأكبر وفق العلماء، هو وجود كمية كبيرة من الصوديوم في اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحوم المعالجة أو المدخنة أو المحفوظة بطريقة أخرى، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللانشون طريقة عمل اللانشون طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات مكونات عمل اللانشون مخاطر اللحوم المصنعة اللحوم المصنعة الشيف سناء بغدادى

مواد متعلقة

طريقة عمل البرجر في البيت زي الجاهز ويوفر في الميزانية

طريقة عمل لانشون الفراخ، في البيت للتوفير في الميزانية

طريقة عمل الجبنة الرومي، فى خطوات بسيطة لساندويتشات المدرسة

طريقة عمل الكفتة المشوية، أحلى وأوفر من الجاهزة

الأكثر قراءة

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

بعد أزمة بيومي فؤاد، نجوم كبار يشاركون في مسرحيات جديدة بموسم الرياض

عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد وموسم الرياض، ويوجه رسالة لكاملة أبو ذكري

زد يعلن الانسحاب من صفقة أحمد فتوح رسميا

جيش الاحتلال يعلن آخر تحديث لقتلاه منذ طوفان الأقصى

موقف فتوح وصبحي من معسكر منتخب مصر بعد قرار الزمالك عرضهما للبيع

شاهد الفيديو المتسبب في توقيع غرامة على أفشة من النادي الأهلي (فيديو)

أحمد سالم: مدرب الزمالك الجديد سيرضي طموح الجماهير وهذا موعد الإعلان عنه

Advertisements

منوعات

المزيد

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأحد 5-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق

ارتفاع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تأسيا برسول الله، قنوت النوازل لنصرة أهل غزة وفلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية