طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة التى لها عشاق كثيرون وعادة يقدم فى ساندويتشات المدرسة وله شعبية كبيرة بين الصغار والكبار.

وطريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات، سهلة وبسيطة واقتصادية حيث يتم تحضيره بدون لحوم، لذا تفضل ربات البيوت هذه الطريقة دائما.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات.

مكونات عمل اللانشون البيتي:-

5 قطع جبن مثلثات

كوب دقيق

5 بيضات

نصف كوب زيت

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بابريكا

ملح

ثوم بودر

بصل بودر

مرقة دجاج فورية

فلفل أسود

حبهان بودر

لون غذائي أحمر

رول بلاستيك

ورق فويل

ماء

ورق لورى

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات، فيتو

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض ونخفق جيدا.

ثم نضيف الزيت والجبن المثلثات ونضرب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضيف جميع التوابل والقليل من اللون الاحمر.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.

ثم نحضر رول البلاستيك ونصب به الخليط ونلفه بشكل اسطوانى.

ثم مغلفه بورق الفويل ونغلقه جيدا مع الحفاظ على شكله الاسطوانى.

ثم نحضر حلة ونضع بها ماء ونرفعها على النار ونضع بها ورق اللورى.

ثم نتركها حتى تغلى، ونضيف لها بعد ذلك اسطوانة اللانشون التى جهزناها.

ثم نهديء النار ونغطى الحلة ونترك اللانشون حتى ينضج لمدة ساعة.

ثم ترفع الحلة من على النار ونترك اللانشون يبرد تماما ثم نضعه فى الثلاجة ليلة كاملة.

ثم ننزع الورق من عليه ونقطعه ونحفظه فى علبة ثلاجة لحين الاستخدام.

يمكن إضافة شرائح الزيتون له أو حبوب الفلفل الأسود حسب الرغبة.

مخاطر اللحوم المصنعة

حذر علماء متخصصون في الطب والغذاء الصحي من خطورة تناول اللحوم المصنعة والمعبأة.

الكثير منا يتناول السندوتشات والشطائر الجاهزة التي تباع في السوبر ماركت، والبقالات، وذلك لعدم توافر الوقت لتجهيز الطعام في المنزل أو بسبب نكهتها الطيبة وطعهما اللذيذ.

إلا أن مجموعة متزايدة من الأبحاث حذرت من اللحوم المصنعة التي تستخدم في هذه الشطائر، مثل النقانق وربطها بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان والخرف.

لكن الخطر الأكبر وفق العلماء، هو وجود كمية كبيرة من الصوديوم في اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحوم المعالجة أو المدخنة أو المحفوظة بطريقة أخرى، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".